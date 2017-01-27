Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.01.2017 17:52

Нашу еженедельную рубрику «Афиша» начнем с обзора театральных событий города. Уже завтра актеры драмтеатра порадуют своих маленьких зрителей музыкальной постановкой "Приключения Чиполлино". А в воскресенье на сцене Пушкинского - спектакль"Фантазии Фарятьева".

Долгожданный Пушкинский фестиваль стартует третьего февраля. Настолько долгожданный, что уже почти все билеты раскуплены! Но у псковичей еще есть возможность попасть на четыре постановки. Седьмое февраля - спектакль "Снегурочка" Новосибирского театра "Старый дом". Это история о том, как выжить в мире стереотипов. Это не спектакль в привычном понимании: слова в нем заменяет пластика актеров и музыка, которую участники постановки извлекают не только из музыкальных инструментов, но и из различных бытовых предметов, из медного таза, например. Фантастическая опера, построенная по законам визуального театра. Думаю, для Пскова, это очень необычно.

ДИНА ПЕРЕВОЗЧИКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Московский центр драматургии и режиссуры привез на фестиваль моноспектакль по мотивам произведений Пушкина. Восьмого февраля на псковской сцене - "Пушкин - сказки для взрослых". Здесь в основе спектакля напротив - игра словесная. Пушкинские тексты не изменены, а самозабвенная игра одного актера позволит зрителям переосмыслить наследие классика.

Десятого февраля в рамках двадцать четвертого Пушкинского фестиваля в Пскове впервые выступит один из самых известных хоровых коллективов Санкт-Петербурга - камерный хор Смольного собора. Важно, что этот концерт в БКЗ Филармонии - благотворительный. Все вырученные средства будут направлены на возведение храма Святителя Луки, который строят на территории Псковской городской больницы. Одиннадцатого февраля - комедия Сухова-Кобылина "Смерть Тарелкина" в постановке питерского театра "Приют комедианта". Запутавшись в собственных долгах, чиновник Тарелкин не придумывает ничего лучше, как имитировать собственную смерть. Изобличение глупости, жадности и бюрократии - тема, затронутая сто лет назад, по-прежнему актуальна. Билеты можно приобрести в кассах драмтеатра и БКЗ Филармонии.

В эти выходные псковский планетарий ждет детей на экскурсии. Двадцать девятого января пройдет сразу две программы "Приключения Незнайки на Луне" для детей младшего возраста и "Солнце и его семья" для учеников младших классов.

Дина Перевозчикова