Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.01.2017 20:02

Сегодня Международный День памяти жертв Холокоста, массового преследования и истребления еврейского народа нацистами. На оккупированных территориях Европы и Советского Союза были организованы лагеря смерти и гетто.

Там проходили массовые расстрелы, убийства в газовых камерах, медицинские эксперименты над людьми. Только в Освенциме по разным оценкам погибли от полутора до четырех миллионов человек. Памятник жертвам Холокоста был открыт в прошлом году в Локне. Он стал одним из десяти монументов, установленных по инициативе Российского еврейского конгресса и центра "Холокост".

Надежда Прыгина