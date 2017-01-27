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Сегодня Международный День памяти жертв Холокоста

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.01.2017 20:02

Сегодня Международный День памяти жертв ХолокостаСегодня Международный День памяти жертв Холокоста, массового преследования и истребления еврейского народа нацистами. На оккупированных территориях Европы и Советского Союза были организованы лагеря смерти и гетто.

Там проходили массовые расстрелы, убийства в газовых камерах, медицинские эксперименты над людьми. Только в Освенциме по разным оценкам погибли от полутора до четырех миллионов человек. Памятник жертвам Холокоста был открыт в прошлом году в Локне. Он стал одним из десяти монументов, установленных по инициативе Российского еврейского конгресса и центра "Холокост".

Надежда Прыгина


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