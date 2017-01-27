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Сегодня в честь девяностолетия создания ДОСААФ памятными медалями наградили ветеранов организации

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.01.2017 19:52

Сегодня в честь девяностолетия создания ДОСААФ памятными медалями наградили ветеранов организацииСегодня в честь девяностолетия российской общественно-государственной организации ДОСААФ в местном отделении прошла церемония награждения памятными медалями членов организации и ветеранов.

Здесь собрались те, кто стоял у истоков создания организации в Пскове. Всё начиналось с небольшого мотоциклетного клуба на улице Красных Партизан и трасс в Ваулиных Горах. Позже появились различные клубы: от стрелкового до авиационного. Так, сегодня молодым участникам клуба присудили очередные спортивные разряды.

Кирилл Радион


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