Сегодня в честь девяностолетия создания ДОСААФ памятными медалями наградили ветеранов организации

Сегодня в честь девяностолетия российской общественно-государственной организации ДОСААФ в местном отделении прошла церемония награждения памятными медалями членов организации и ветеранов.
Здесь собрались те, кто стоял у истоков создания организации в Пскове. Всё начиналось с небольшого мотоциклетного клуба на улице Красных Партизан и трасс в Ваулиных Горах. Позже появились различные клубы: от стрелкового до авиационного. Так, сегодня молодым участникам клуба присудили очередные спортивные разряды.
Кирилл Радион
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Январь 2017
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