Сегодня в честь девяностолетия создания ДОСААФ памятными медалями наградили ветеранов организации

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.01.2017 19:52

Сегодня в честь девяностолетия российской общественно-государственной организации ДОСААФ в местном отделении прошла церемония награждения памятными медалями членов организации и ветеранов.

Здесь собрались те, кто стоял у истоков создания организации в Пскове. Всё начиналось с небольшого мотоциклетного клуба на улице Красных Партизан и трасс в Ваулиных Горах. Позже появились различные клубы: от стрелкового до авиационного. Так, сегодня молодым участникам клуба присудили очередные спортивные разряды.

Кирилл Радион