Псковское отделение ДОСААФ переживает второе рождение

Организация ДОСААФ, созданная в начале прошлого века для воспитания допризывной молодёжи, сегодня переживает второе рождение. На базе псковского отделения работают несколько спортивных клубов, ведётся обучение водителей военной техники и связистов, создаются патриотические клубы.
Ноу-хау псковских десантников на службе ДОСААФ. Этот тренажёр был создан в нашей дивизии для отработки действий при приземлении на запасном парашюте. Благодаря тесному взаимодействию ДОСААФ с военными возможность совершить свой первый прыжок получили дети и подростки. Для тех, кто хочет заниматься парашютным спортом всерьёз, в организации создана специальная школа подготовки. Есть вся необходимая материально-техническая база. Сейчас возрождается планерная школа.
ВЛАДИМИР МАТРУНИЧ, НАЧАЛЬНИК ОБЛАСТНОГО АВИАЦИОННО-СПОРТИВНОГО КЛУБА ДОСААФ РОССИИ:
Если с парашютом можно прыгать с четырнадцати лет, то там можно с 10 лет с ребятами заниматься. Аэродинамика, метеорология, самолётовождение и другие дисциплины. И в последствии на простейших планерах, безопасных планерах, они будут совершать не полёты, а подлёты на 10-15 метров на лебёдке.
Большей частью благодаря энтузиастам в нашей стране было возрождено это движение, которому в этом году исполняется девяносто лет. За это время ДОСААФ воспитала не одно поколение защитников Отечества, героев Советского Союза и России. Традиции и принципы, заложенные в начале прошлого века, сохраняются по сей день.
ЕВГЕНИЙ КОЗИН, НАЧАЛЬНИК ОБЪЕДИНЁННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ПСКОВСКОГО ДОСААФ:
Единые основы воспитания и работы с детьми. Мы надеемся, что это приведёт к снижению негативных явлений, которые имеющие место быть в нашем городе.
Ведётся подготовка и допризывной молодёжи. Например, в две тысячи шестнадцатом в псковском отделении профессию топливозаправщиков и водителей большегрузов смогли получить сто сорок новобранцев.
АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ, МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ ПСКОВСКОГО ДОСААФ:
Молодые парни в военкомате записываются. Проявляют желание работать в армии водителями. По автодрому проходят занятия, по городу.
Проводятся в местном отделении занятия и по техническим видам спорта, работает мотоциклетный клуб. Причём тренируются ребята круглый год, и это приносит свои плоды.
АЛЕКСЕЙ КАРАВАЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ МОТОЦИКЛЕТНОГО СПОРТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА ДОСААФ:
Наши спортсмены стали чемпионами Северо-Запада, молодёжного первенства в классе 85. Чемпионы Псковской области. Выступаем и на чемпионате России. Там мы занимаем места во втором десятке.
Параллельно с техническими видами спорта, большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию. Ребята изучают историю родного края и страны, встречаются с ветеранами Вооружённых сил, участвуют в походах и полевых выходах. Закаляя характер, развивая в себе чувство долга и любви к Родине.
Кирилл Радион, Юрий Ильин
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