С 1 января водители могут заказать через интернет электронный полис ОСАГО. Все страховые компании Псковской области обязаны обеспечить эту возможность.
Алгоритм покупки полисов ОСАГО через Интернет и трудности, которые могут возникать при их оформлении, обсудим сегодня в программе «Постфактум».
Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.
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