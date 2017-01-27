Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.01.2017 15:11

С 1 января водители могут заказать через интернет электронный полис ОСАГО. Все страховые компании Псковской области обязаны обеспечить эту возможность.

Алгоритм покупки полисов ОСАГО через Интернет и трудности, которые могут возникать при их оформлении, обсудим сегодня в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.