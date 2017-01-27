В музее-квартире Юрия Спегальского открылась экспозиция, посвященная блокаде Ленинграда

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.01.2017 13:41

В мемориальном музее-квартире Юрия Спегальского открылась экспозиция «Юрий Спегальский и Ольга Аршакуни: блокадные страницы».

На выставке представлены мемориальные предметы, принадлежащие блокадникам, художественные работы, посвящённые этой теме, а также документы и воспоминания. Выставка будет открыта до начала февраля.

Нина Витковская