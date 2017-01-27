Сегодня в Пскове пройдёт акция «Хлеб той зимы», посвящённая Дню снятия блокады Ленинграда

Сегодня в Пскове пройдёт акция «Хлеб той зимы», посвящённая 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Об этом сегодня в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» сообщила руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Екатерина Родина.
«Начиная с полудня у горожан будет возможность принять участие в данной акции. Сегодня перекрёсток улиц Пушкина и Ленина превратится в некий кусочек, если можно так сказать, блокадного Ленинграда» - отметила Екатерина Родина.
В рамках акции у горожан будет возможность попробовать «блокадный» хлеб, который был испечён практически по оригинальному рецепту. Также псковичи смогут получить информационные материалы, посвящённые героическим дням блокады: листовки, газеты времён ВОВ - среди них будут и те, что были изготовлены в Псковской области.
Нина Витковская
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