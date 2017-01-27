Свидетель страшных событий блокады Ленинграда поделился воспоминаниями

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.01.2017 12:03

Сегодня годовщина снятия блокады Ленинграда. Она длилась без малого девятьсот дней. За это время в городе умерло около полутора миллионов человек: кто от бомбёжек и холода, а кто от невыносимого голода.

В Псковской области до сих пор живут участники и свидетели тех страшных событий. Алексей Меркулов - один из них.

О начале войны четырехлетний Алексей Меркулов услышал дома из радиорепродуктора. Сразу побежал на работу к матери, сообщить новость. Город не покинули, потому что мать работала на железной дороге. Семья осталась выживать в осажденном городе. В первую зиму приходилось копать на Пулковских высотах под обстрелами оставшуюся капусту и мерзлую картошку.

АЛЕКСЕЙ МЕРКУЛОВ, ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА:

Вагоны выметет – овса наберет, шелухи. Или ей как железнодорожнику давали пол литра водки. Водку на хлеб обменяет. На кусочек хлеба.

Маленький Алексей около месяца еще ходил в детский сад, однако после того, как туда упала авиабомба, и, к счастью, не взорвалась, мать решила оставить ребенка дома. Впрочем, и там тоже не было безопасно: город подвергался постоянным обстрелам.

АЛЕКСЕЙ МЕРКУЛОВ, ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА:

Трудно было, особенно в 42-м году. Мы с матерью подымаемся, а лежит человек. Я-то мать спрашиваю: «А чего лежит? Спит?». Просто некому вынести было. Замерзшее.

Навсегда остался в памяти и торжественный салют в честь снятия блокады. Накануне, рассказывает Алексей, за городом долго громыхали артобстрелы.

АЛЕКСЕЙ МЕРКУЛОВ, ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА:

Объявили, что всё, блокада прорвана. Всё - вечером был салют. Это было 27 января. Кто живой - все были на улице.

Той же зимой Алексей переехал жить в разрушенный войной город Дно. Здесь он и провел значительную часть жизни, учился и работал. Однако город-герой Ленинград и события блокады, свидетелем которых он был, навсегда остались в памяти.

Андрей Удалов, Владимир Шагапов