Сегодня в Пскове стартовали конкурсы педагогического мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», и «Педагогический дебют»

Сорок лучших педагогов городских школ и детских садов, отобранные по итогам заочного этапа, собрались в Псковском педагогическом лицее. Открыл конкурс глава Пскова Иван Цецерский. Он пожелал участникам удачи и выразил уверенность в профессионализме и мастерстве всех соперников.
Впереди у учителей и воспитателей несколько различных испытаний. Это мастер-классы, круглые столы, проведение открытого урока с незнакомыми детьми. Жюри оценит методические находки педагога, подачу материала и реакцию учеников. По итогам конкурса победители номинаций будут представлять Псков на региональном конкурсе.
ЖАННА ПАРИНОВА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ШКОЛЫ №23 Г. ПСКОВА:
Вы знаете, во-первых, хочется попробовать себя в таком большом конкурсе, я очень много про него слышала. А во-вторых, хочется доказать себе, что я, как и все учителя, достойна участвовать в конкурсах, представлять свою школу, ну, и показывать все свои наработки, все изюминки педагогической деятельности.
Ирина Коваленко
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Январь 2017
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