Сегодня в Новосокольниках прошел торжественный митинг в честь освобождения города от фашистов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.01.2017 17:46

Митинг, посвящённой семьдесят третьей годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков состоялся сегодня в Новосокольниках.

В нём приняли участие областные и местные власти, ветераны и жители райцентра. Среди почётных гостей - Владимир Гордияш, сын участника ожесточенных боев за освобождение города.

Он специально приехал из Волгограда, чтобы почтить память павших. К Вечному Огню и братскому захоронению возложили цветы и венки. Новосокольники были оккупированы немцами в июле сорок первого, оккупация продлилась до двадцать девятого января сорок четвёртого года. В первые дни войны на фронт отправились двадцать тысяч добровольцев, а вернулось - меньше половины. В освободительной операции погибло более одиннадцати тысяч советских солдат и офицеров.

Татьяна Борисова