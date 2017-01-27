Сегодня в Новосокольниках прошел торжественный митинг в честь освобождения города от фашистов

Митинг, посвящённой семьдесят третьей годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков состоялся сегодня в Новосокольниках.
В нём приняли участие областные и местные власти, ветераны и жители райцентра. Среди почётных гостей - Владимир Гордияш, сын участника ожесточенных боев за освобождение города.
Он специально приехал из Волгограда, чтобы почтить память павших. К Вечному Огню и братскому захоронению возложили цветы и венки. Новосокольники были оккупированы немцами в июле сорок первого, оккупация продлилась до двадцать девятого января сорок четвёртого года. В первые дни войны на фронт отправились двадцать тысяч добровольцев, а вернулось - меньше половины. В освободительной операции погибло более одиннадцати тысяч советских солдат и офицеров.
Татьяна Борисова
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