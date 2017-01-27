Жильцы дома на Юбилейной улице в Пскове возмущены плохим ремонтом крыши

Очередной коммунальный конфликт разгорелся в Пскове. Собственники жилья не хотят принимать капитальный ремонт крыши. По их мнению, работы провели некачественно. Подрядчик своей вины не признаёт, а управляющая компания давит на жильцов: затягивание сроков приёмки грозит коммунальщикам штрафами со стороны строителей.
ЖИЛЬЦЫ ДОМА:
- Вот здесь мы смотрели, качество безобразное.
- На каждый этап приглашали сюда вас.
- Нижний слой качество безобразное.
- Только получив согласие на работу мы продолжали дальше.
Недавние соратники - теперь почти недруги. С трудом сдерживая эмоции, подрядчик настаивает, что работы сделаны на совесть. Председатель домсовета твёрдо стоит на своём: ремонт выполнен некачественно, кирпичная кладка по-прежнему намокает, протечки есть и на верхнем, техническом этаже дома. Строители не сдаются, говорят это точно не их вина. Следы сырости на стенах остались жильцам в наследство.
СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ, ПОДРЯДЧИК, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
Это не сырые. Это тёмные пятна, которые со временем образовались. Я это вам говорил. Практически вы опять в эту стену упираетесь. Ну, я не могу вам отремонтировать фасад, потому что я не брался за эту работу, и в смете нет этих работ.
Старшая по дому, Лариса Шаркова, непоколебима. На этой крыше женщина провела не один час своего времени. Лично участвовала в подготовке документации, как могла следила за ходом работ. Проводились они на средства, которые жильцы накопили на спецсчёте для проведения капитального ремонта. Недостающие деньги в кредит взяла управляющая компания, и сейчас собственники должны коммунальщикам ещё немалую сумму. Всего на капитальный ремонт крыши ушло больше миллиона рублей.
ЛАРИСА ШАРКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №87А ПО УЛ.ЮБИЛЕЙНОЙ:
Я поняла, что я ответственна за эту крышу, я ответственна. Я не могу подвести жильцов, я не могу, чтобы жильцы потом сказали, что в общем-то я что-то просмотрела. Я пытаюсь сделать всё и пройти все муки ада, чтобы в конечном итоге понять, что ничего другого уже нельзя здесь сделать.
На сторону жильцов встали и активисты регионального народного фронта. Что именно здесь не так, Сергей Елизаров показывает, что называется, на пальцах.
СЕРГЕЙ ЕЛИЗАРОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОНФ:
А вот здесь контруклон, в принципе. Здесь вообще контруклон. Т.е. вода вся льётся сюда, идёт затекание, кладка мокрая становится, разрушается кирпич, и происходит намокание стены.
После часового спора на крыше под промозглым ветром подрядчик всё-таки признал, что в ремонте есть недостатки и то, что договариваться с жильцами по-хорошему всё же придётся.
ВИКТОР ПЕТРОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ООО "ДЕВЯТЫЙ РАЙОН":
Хочу еще раз объяснить: если вы не договоритесь, мне ничего не остаётся, как назначить экспертизу, которая проведёт исследование на предмет того, являются ли выполненные работы причинами чего-то, или что-то не доделано. Обещаю вам сразу: экспертиза стоит денег, и я на кого-то из вас подам в суд на возмещение ущерба в зависимости от решения экспертизы.
Исправить все недостатки подрядчик пообещал в течение недели.
Ирина Коваленко, Кирилл Мосин, Юрий Ильин
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