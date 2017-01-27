Жильцы дома на Юбилейной улице в Пскове возмущены плохим ремонтом крыши

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.01.2017 11:29

Очередной коммунальный конфликт разгорелся в Пскове. Собственники жилья не хотят принимать капитальный ремонт крыши. По их мнению, работы провели некачественно. Подрядчик своей вины не признаёт, а управляющая компания давит на жильцов: затягивание сроков приёмки грозит коммунальщикам штрафами со стороны строителей.

ЖИЛЬЦЫ ДОМА:

- Вот здесь мы смотрели, качество безобразное.

- На каждый этап приглашали сюда вас.

- Нижний слой качество безобразное.

- Только получив согласие на работу мы продолжали дальше.

Недавние соратники - теперь почти недруги. С трудом сдерживая эмоции, подрядчик настаивает, что работы сделаны на совесть. Председатель домсовета твёрдо стоит на своём: ремонт выполнен некачественно, кирпичная кладка по-прежнему намокает, протечки есть и на верхнем, техническом этаже дома. Строители не сдаются, говорят это точно не их вина. Следы сырости на стенах остались жильцам в наследство.

СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ, ПОДРЯДЧИК, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:

Это не сырые. Это тёмные пятна, которые со временем образовались. Я это вам говорил. Практически вы опять в эту стену упираетесь. Ну, я не могу вам отремонтировать фасад, потому что я не брался за эту работу, и в смете нет этих работ.

Старшая по дому, Лариса Шаркова, непоколебима. На этой крыше женщина провела не один час своего времени. Лично участвовала в подготовке документации, как могла следила за ходом работ. Проводились они на средства, которые жильцы накопили на спецсчёте для проведения капитального ремонта. Недостающие деньги в кредит взяла управляющая компания, и сейчас собственники должны коммунальщикам ещё немалую сумму. Всего на капитальный ремонт крыши ушло больше миллиона рублей.

ЛАРИСА ШАРКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №87А ПО УЛ.ЮБИЛЕЙНОЙ:

Я поняла, что я ответственна за эту крышу, я ответственна. Я не могу подвести жильцов, я не могу, чтобы жильцы потом сказали, что в общем-то я что-то просмотрела. Я пытаюсь сделать всё и пройти все муки ада, чтобы в конечном итоге понять, что ничего другого уже нельзя здесь сделать.

На сторону жильцов встали и активисты регионального народного фронта. Что именно здесь не так, Сергей Елизаров показывает, что называется, на пальцах.

СЕРГЕЙ ЕЛИЗАРОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОНФ:

А вот здесь контруклон, в принципе. Здесь вообще контруклон. Т.е. вода вся льётся сюда, идёт затекание, кладка мокрая становится, разрушается кирпич, и происходит намокание стены.

После часового спора на крыше под промозглым ветром подрядчик всё-таки признал, что в ремонте есть недостатки и то, что договариваться с жильцами по-хорошему всё же придётся.

ВИКТОР ПЕТРОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ООО "ДЕВЯТЫЙ РАЙОН":

Хочу еще раз объяснить: если вы не договоритесь, мне ничего не остаётся, как назначить экспертизу, которая проведёт исследование на предмет того, являются ли выполненные работы причинами чего-то, или что-то не доделано. Обещаю вам сразу: экспертиза стоит денег, и я на кого-то из вас подам в суд на возмещение ущерба в зависимости от решения экспертизы.

Исправить все недостатки подрядчик пообещал в течение недели.

Ирина Коваленко, Кирилл Мосин, Юрий Ильин