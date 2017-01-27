Взгляд на проблемы сегодняшнего дня с высоты инопланетного корабля: в прокат вышел фильм «Притяжение»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.01.2017 10:49

В российский кинопрокат вышел фильм Федора Бондарчука «Притяжение», который создавался при участии ВГТРК. Фантастический триллер о первом контакте человечества с инопланетным разумом. Сами авторы называют проект беспрецедентным. Такого количества спецэффектов и компьютерной графики в российском кино ещё не показывали.

Мы уже привыкли, что на голубом экране то и дело страдают, то Нью-Йорк, то Лос-Анджелес. Или на худой конец фантастический Готем-Сити. В самом начале «Притяжения» – «под разнос» попадает родная столица. Точнее спальные ее районы, что уже не может оставить равнодушным. А дальше фантазия режиссера на тему: как может сложится первый контакт с представителями внеземной цивилизации. Но все в этой истории какое-то до боли знакомое: напряжение на экранах телевизоров, зеленые человечки с «Калашниковыми», паника в обществе.

ФЕДОР БОНДАРЧУК: РЕЖИССЕР ФИЛЬМА «ПРИТЯЖЕНИЕ»:

Я увидел в этом абсолютно человеческую историю, если заменить слово «инопланетянин» на слово «другие», то это история про нас с вами, проблемы сегодняшнего дня, здесь и сейчас у нас в городе в России и не только в России.

Только над спецэффектами фильма трудилось более двухсот пятидесяти человек. И на экранах кинотеатров это сразу заметно даже искушенному зрителю. Особенно если смотреть кино в 3D.

ЗРИТЕЛИ:

- Кино на самом деле очень хорошее. Настоящий прорыв для российского кино. Но только для российского рынка. И главное идти без каких-либо завышенных ожиданий. То есть если просто идти и получать удовольствие – то кино с этой задачей справится.

- Мне очень понравилась завязка. И вообще во что это все вылилось. Для меня это все было необычно. И хочу сказать, что уж если Алле Пугачевой понравилось вчера, она говорила. То мне не может не понравиться.

На съемочной площадке были задействованы самые актуальные актеры современного российского кино. Это и звезды уровня Олега Меньшикова и Сергея Гармаша. А также команда молодых актеров. Именно вокруг их персонажей завязан сюжет "Притяжения".

Мысль о том, что в современном человеческом обществе повышен градус агрессии сквозит красной лентой сквозь всю киноленту.

Кирилл Михайлов, Владимир Шагапов