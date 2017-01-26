На сколько и в связи с чем подорожает проезд в общественном транспорте Пскова

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.01.2017 21:16

С февраля стоимость проезда в городских автобусах в Пскове повысят на три рубля. Изменится и стоимость проездных для всех категорий граждан, сразу на сто рублей.

Три рубля плюсом за разовый проезд и на сто рублей больше за месячный проездной.

Повышение тарифов коснулось даже льготников. Пусть стоимость выросла не на сто рублей, а на пятьдесят, но даже такое изменение ударит по кошельку, сетуют пенсионеры.

НЕЛЯ КУРЧАНОВА:

Вы знаете, очень плохо относимся к повышению, потому что пенсионерам очень тяжело жить. Много очень расходов. Пенсии мало прибавляется, а цены прибавляются каждый месяц. Ну и мало у нас автобусов. Мне приходится ездить на дачу, и там конечно проблема: опоздал на один, час будешь сидеть ждать следующий.

Однако руководство "Псковпассажиравтотранса" утверждает: предприятие работает над качеством обслуживания пассажиров. Обещают: уже в феврале псковичи с помощью смартфонов смогут отслеживать место нахождения автобуса и определять, насколько задерживается транспорт. Хотя для большинства пассажиров эти современные нововведения ничего не изменят, им остается только мириться с повышением тарифов.

Повышение стоимости за проезд , говорит руководство предприятия - мера вынужденная, цены на бензин растут и перевозки становятся убыточными.

АЛЕКСАНДР ГИЗБРЕХТ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГП ПО «ПСКОВПАССАЖИРАВТОТРАНС»:

Одна из самых важных причин - это повышение акцизов на топливо. Оно произошло в прошлом году. Первый скачок был, но тарифы мы не повышали, и с января этого года произошло второй раз. Эта статья затрат для нашего предприятия существенная. Я могу даже цифру вам назвать. Мы тратим в месяц более 30 миллионов рублей только на горючее.

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

23 рубля - это та цена, которая действительно сегодня удовлетворяет не только предприятие, но и потребители, я думаю, не очень оценят на себе этот удар.

Еще одна важная статья расходов - ремонт и обслуживание транспорта. Автобусы работают на импортных двигателях, а значит и цены на запчасти зависят от валютных колебаний. Поэтому псковичам все же придется платить больше

ДИНА ПЕРЕВОЗЧИКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Для тех, кто на автобусе ездит регулярно, проездной, сколько бы он не стоил, в любом случае оптимальное решение. Для тех же, кто услугами «Псковпассажиравтотранса» пользуется редко, расклад другой. Вот пример: семья из трех человек. Если проезд стоит 23 рубля, то для них это сразу 69. А если семье требуется пересадка, то это сразу 138 рублей, и это только в одну сторону.

Тем временем, альтернатива общественному транспорту - перевозчики, которые работают в условиях жесткой конкуренции - цены не то, что не повышают, даже наоборот. И наши люди на такси ездят все чаще. Ведь в некоторых случаях получается дешевле

Дина Перевозчикова, Александр Калинин