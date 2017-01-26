О страшных днях блокады Ленинграда вспоминаем на «Радио России-Псков» 27 января с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.01.2017 18:12

27 января, 73 года назад, силами войск Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции была окончательно снята блокада Ленинграда.

872 дня город находился в осаде, а его жители терпели поистине нечеловеческие муки. О тех страшных днях и о том, чего стоило освобождение блокадного города, вспоминаем в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» с нашим гостем - руководителем регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Екатериной Родиной.

Слушайте 27 января с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните и рассказывайте (или пишите в наших группах в соцсетях) истории жителей нашего региона – Ваших родственников, соседей или знакомых, которых коснулась Блокада. Телефон прямого эфира 66-27-47.