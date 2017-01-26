Александр Кузнецов: «Плата за общедомовые нужды в многоквартирных домах за январь будет пересчитана и уменьшена»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.01.2017 18:07

Плата за общедомовые нужды в многоквартирных домах за январь будет пересчитана и уменьшена. Об этом заявил заместитель губернатора Александр Кузнецов сегодня на сессии областного Собрания. Администрация примет правовой акт, который позволит жителям оплатить ОДН за январь в том же размере, что и за декабрь. А тем, кто уже получил квитанции или даже оплатил их, будет произведен перерасчет.

Переплату засчитают в счет будущих квитанций. На сессии депутаты утвердили изменения в закон об оплате труда бюджетников. Поправки ограничат зарплаты руководителей государственных учреждений - они смогут быть выше средней зарплаты в коллективе максимум в три раза. Сейчас действует норма - не более чем в четыре раза.

АЛЕКСАНДР КОТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ:

Цель этого законопроекта, стимулировать руководителей бюджетных учреждений проявлять инициативу о повышении заработной платы остальных работников в пределах того фонда заработной платы, который определен сметой финансирования, который определен законом о бюджете на текущий финансовый год, с одной стороны, с другой мы понимаем, что соотношение заработной платы, руководителей и работников бюджетных учреждений должно находиться в некоторых разумных пределах.

Депутаты приняли поправки в бюджет, из федерального центра поступило около шестисот миллионов рублей. Эти средства будут направлены на строительство новой школы в Великих Луках, пристройки к Гдовской школе и ремонты спортивных залов в образовательных учреждениях области. А детские пособия псковские родители теперь смогут получать по месту жительства, а не регистрации. Для этого можно просто обратиться с заявлением в органы соцзащиты.

Иван Павлов