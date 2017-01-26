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Сегодня Владимир Путин за большой вклад в развитие духовных связей вручил архимандриту Тихону государственную награду

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.01.2017 17:58

Сегодня Владимир Путин за большой вклад в развитие духовных связей вручил архимандриту Тихону государственную наградуСегодня Владимир Путин вручил наместнику Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандриту Тихону государственную награду - орден Александра Невского. Награда присвоена за большой вклад в развитие духовных связей. Глава государства высоко отметил вклад наставника монастыря в сохранение историко-культурного наследия страны.

Архимандрит Тихон более сорока лет несёт послушание наместника Псково-Печерской обители. Под его руководством проходят реставрационные работы, построен Духовно-просветительский центр, создана кафедра теологии ПсковГУ, Паломнический центр и Дом милосердия в Печорах, восстановлены храмы. Архимандрит Тихон - автор более двух десятков книг. Служение наместника отмечено многими государственными и церковными наградами.
 

Марина Михайлова


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