В Великих Луках наградили победителей конкурса на лучшую ёлку двора

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.01.2017 17:43

Грамоты вручались Общественным Советникам главы города и инициативным людям, благодаря которым в новогодние праздники во дворах домов были установлены ёлки. Фото лесных красавиц разместили в Интернете и открыли голосование, доступное всем желающим.

По итогам конкурса награду на общегородском совещании получила и жительница дома по улице Дружбы Татьяна Бабахина.

ТАТЬЯНА БАБАХИНА:

Написали объявление, собрали собрание жильцов. Пришло около 50-ти человек. Мы предложили идею поставить ёлку. Естественно, всё это своими силами. Нас поддержали. Предложили сумму 100 рублей. Из 1100 пройденных квартир 270 квартир нас поддержали.

Елку привезли из леса по выписанному разрешению. Собранных денег хватило на само дерево, украшения и гирлянду. Кроме того, во дворе Татьяна организовала веселый новогодний праздник с участием сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки.

Лариса Чурикова