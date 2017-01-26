Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.01.2017 15:34

Более четырнадцати миллиардов рублей перечислила Псковская таможня в прошлом году в федеральный бюджет. Такие цифры озвучила сегодня начальник Псковской таможни Светлана Степанова на итоговой коллегии. Также за две тысячи шестнадцатый год, отметила она, было возбуждено шестьдесят уголовных дел и более полутора тысяч об административных правонарушениях.

Активную работу провела Псковская таможня по выявлению контрафактных товаров. Так было изъято пятьдесят тысяч единиц полиграфической продукции с незаконно нанесенной символикой предстоящего чемпионата мира по футболу. В целом итоги работы Псковской таможни за прошедший год Северо-западное таможенное Управление оценило положительно.

СВЕТЛАНА СТЕПАНОВА, НАЧАЛЬНИК ПСКОВСКОЙ ТАМОЖНИ:

Только коллектив профессионалов может достигать успехов в работе. Я считаю, что коллектив Псковской таможни таким является. Мы тратим очень много времени, сил для того, чтобы учить людей, для того, чтобы применять все перспективные таможенные технологии, которые федеральная таможенная служба внедряет. Мы активно в этом участвуем, мы показываем наши достижения на выставках, которые проходят ежегодно и в Северо-западном Управлении.

Екатерина Давидова