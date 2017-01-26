Сегодня на личном приеме губернатор рассмотрел несколько важных проблем псковичей и жителей области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.01.2017 17:19

Губернатор Андрей Турчак выразил уверенность в том, что многоквартирный дом в Пскове на улице Индустриальной 6 A, будет сдан в любом случае. Сегодня на личном приёме глава региона встретился с дольщиками, которые приобрели квартиры в этой многоэтажке.

Псковичи рассказали Андрею Турчаку, что сроки сдачи жилья в очередной раз переносятся, при этом по договору въехать в дом люди должны были еще летом пятнадцатого года. Губернатор поручил главе администрации Пскова Игорю Калашникову завтра утром провести личную встречу с застройщиком и организовать такую же встречу лично с ним в администрации региона. Также сегодня на приёме к Андрею Турчаку обратилась студентка Эльмира Никитина. Девушка рассказала, что уже несколько лет не может добиться получения жилья, которое ей положено, как сироте и члену семьи военнослужащего, умершего после увольнения со службы.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы постараемся, как можно быстрей разрешить эту ситуацию. Сроки с контрольным управлением тогда мы согласуем, они с вами состыкуются, и по каждой позиции: по линии минобороны будут сроки конкретные, по юристам по нашим, по подаче искового заявления в суд, и соответственно третий вариант, который Андрей Агапов будет прорабатывать. Тоже вас проинформируем.

С просьбой о помощи к губернатору обратилась сегодня и Анжела Матигулина, многодетная мама из Дедовичского района. Один из её детей инвалид по слуху. Мальчик обучается на дому, но из-за отсутствия в районе сурдопедагога, обучение неполноценно. Андрей Турчак поручил решить эту проблему и привлечь специалиста из другого района. Также глава региона распорядился помочь семье с приобретением материалов для строительства пристройки к дому. Анжела Матигулина воспитывает двенадцать детей, восемь из которых приёмные. Большая семья остро нуждается в расширении жилплощади.

Ирина Коваленко