Какие проблемы поднимали на первой в этом году сессии Псковского областного собрания расскажем сегодня на «Радио России-Псков» в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.01.2017 13:40

Сегодня первая сессия Псковского областного собрания в этом году. На повестке дня десятки вопросов.

Какие законопроекты обсуждали и какие проблемы поднимали депутаты обсудим сегодня на «Радио России-Псков» в передаче «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.