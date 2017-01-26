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Какие проблемы поднимали на первой в этом году сессии Псковского областного собрания расскажем сегодня на «Радио России-Псков» в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.01.2017 13:40

Какие проблемы поднимали на первой в этом году сессии Псковского областного собрания расскажем сегодня на «Радио России-Псков» в 18.10Сегодня первая сессия Псковского областного собрания в этом году. На повестке дня десятки вопросов.

Какие законопроекты обсуждали и какие проблемы поднимали депутаты обсудим сегодня на «Радио России-Псков» в передаче «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.

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