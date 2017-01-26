В городских автобусах в Пскове подорожает проезд

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.01.2017 12:15

Стоимость проезда в городских автобусах в Пскове повысится на три рубля. Кроме того, с первого января на пятьдесят рублей подорожал и льготный проездной билет. А со следующего месяца изменится и стоимость проездных для всех категорий граждан, сразу на сто рублей.

Проезд в Пскове не повышался в течение двух лет, поэтому такой резкий скачок тарифов серьезно ударит по кошельку, говорят пассажиры, притом, что качество работы общественного транспорта, считают псковичи, не меняется.

НЕЛЯ КУРЧАНОВА:

Вы знаете, очень плохо относимся к повышению, потому что пенсионерам очень тяжело жить. Много очень расходов. Пенсии мало прибавляется, а цены прибавляются каждый месяц. Ну и мало у нас автобусов. Мне приходится ездить на дачу, и там конечно проблема: опоздал на один, час будешь сидеть ждать следующий.

Дина Перевозчикова