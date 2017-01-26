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О симфонии № 40 В.А. Моцарта говорим сегодня на «Радио России-Псков» в 13.30

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.01.2017 12:03

О симфонии № 40 В.А. Моцарта говорим сегодня на «Радио России-Псков» в 13.3027 января, 261 год назад, родился, пожалуй, самый известный композитор всех времён и народов - Вольфганг Амадей Моцарт.

Его визитной карточкой, по праву, можно назвать симфонию № 40 в тональности соль минор. Это произведение послушаем и разберём сегодня в эфире программы "Классика для всех".

Слушайте сегодня в 13.30 в прямом эфире на «Радио России-Псков».

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