О симфонии № 40 В.А. Моцарта говорим сегодня на «Радио России-Псков» в 13.30

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.01.2017 12:03

27 января, 261 год назад, родился, пожалуй, самый известный композитор всех времён и народов - Вольфганг Амадей Моцарт.

Его визитной карточкой, по праву, можно назвать симфонию № 40 в тональности соль минор. Это произведение послушаем и разберём сегодня в эфире программы "Классика для всех".



Слушайте сегодня в 13.30 в прямом эфире на «Радио России-Псков».