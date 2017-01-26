Сегодня областные парламентарии соберутся на первую в этом году сессию. В повестке дня два десятка вопросов. Среди них: газификация и налоговые льготы. Также будут внесены изменения в некоторые региональные законы.
Кроме того, депутаты обсудят предстоящую законотворческую деятельность в этом году.
Татьяна Борисова
|
Январь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5