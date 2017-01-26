Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.01.2017 11:59

Сегодня областные парламентарии соберутся на первую в этом году сессию. В повестке дня два десятка вопросов. Среди них: газификация и налоговые льготы. Также будут внесены изменения в некоторые региональные законы.

Кроме того, депутаты обсудят предстоящую законотворческую деятельность в этом году.

Татьяна Борисова