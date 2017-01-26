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В режиме «онлайн»: владельцы кассовых аппаратов в Псковской области переходят на новую, «умную» технику

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.01.2017 11:54

В режиме «онлайн»: владельцы кассовых аппаратов в Псковской области переходят на новую, «умную» техникуБолее трехсот новых онлайн касс уже зарегистрировано в Псковской области. Напомню, до первого июля все владельцы контрольно-кассовой техники должны зарегистрировать новые кассы. Главное отличие которых - все данные о расчетах в онлайн режиме поступают по электронной почте в Федеральную Налоговую службу.

Чтобы снять с учета старую кассовую технику необходимо прийти в Налоговую службу. А вот регистрировать новые онлайн аппараты можно через Интернет в личном кабинете налогоплательщика. Отмечу с первого июля этого года все старые кассы будут автоматически сняты с учета.

АЛЕКСЕЙ САЛТЫКОВ, НАЧАЛЬНИК КОНТРОЛЬНОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Новые онлайн кассы могут не регистрировать лишь плательщики единого налога на вмененный доход, не торгующие алкогольной продукцией, патента, а также лица, оказывающие услуги населению и применяющие бланки строгой отчетности. Такой круг плательщиков обязан применять новые кассы, начиная с 1 июля 2018 года.

Екатерина Давыдова

 

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