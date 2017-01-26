Искусственный снежный покров создают на базе «Юность» в преддверии Всероссийских соревнований по биатлону

Скачки температуры не помешают провести Всероссийские соревнования по биатлону на базе «Юность». Здесь, буквально, днём и ночью работают три снеговые пушки. Работы в основном проводятся после захода солнца, когда температура воздуха опускается ниже минус восьми градусов, именно в этих условиях лучше всего проводить оснежение.
Главная задача работников базы сейчас: создать на трассе снежный слой в полметра глубиной. Напомню, уже одиннадцатого февраля Остров будет принимать спортсменов-юниоров со всей России, здесь пройдут отборочные соревнования уже к первенству мира.
ИВАН ШТЫЛИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Совсем скоро мы увидим здесь первых спортсменов, которые приедут сюда на сборы и, конечно, мы надеемся, что этот стадион будет полон болельщиков, которые приедут поддержать и псковских биатлонистов и всю сборную России, которая будет здесь проходить отбор к чемпионату мира.
Регина Кадырова
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