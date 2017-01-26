logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Вести 16:9
Главная > Новости

Искусственный снежный покров создают на базе «Юность» в преддверии Всероссийских соревнований по биатлону

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 26.01.2017 11:47

Искусственный снежный покров создают на базе «Юность» в преддверии Всероссийских соревнований по биатлонуСкачки температуры не помешают провести Всероссийские соревнования по биатлону на базе «Юность». Здесь, буквально, днём и ночью работают три снеговые пушки. Работы в основном проводятся после захода солнца, когда температура воздуха опускается ниже минус восьми градусов, именно в этих условиях лучше всего проводить оснежение.

Главная задача работников базы сейчас: создать на трассе снежный слой в полметра глубиной. Напомню, уже одиннадцатого февраля Остров будет принимать спортсменов-юниоров со всей России, здесь пройдут отборочные соревнования уже к первенству мира.

ИВАН ШТЫЛИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Совсем скоро мы увидим здесь первых спортсменов, которые приедут сюда на сборы и, конечно, мы надеемся, что этот стадион будет полон болельщиков, которые приедут поддержать и псковских биатлонистов и всю сборную России, которая будет здесь проходить отбор к чемпионату мира.

Регина Кадырова

 

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Авто-трэвл
Витрум
Kinza
Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5