Чем живет деревня Устье, жемчужина русской истории и место боевой славы Пскова

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.01.2017 11:05

Деревня Устье Псковского района – жемчужина русской истории и место боевой славы Пскова. Здесь согласно летописи останавливалась наследница византийского престола София Палеолог, а 400 лет назад псковичи разбили шведов. В советское время Устье и деревня Щиглицы были известны рыбацким промыслом.

По количеству детей в автобусе сразу видно, как живет деревня – уверен отец Авраамий. Двадцать лет назад, рассказывает священник, когда пришел сюда служить, то первым делом открыл воскресную школу. В ней занимались около 15 человек: изучали священное писание, ходили в походы. Но потом эти дети выросли, а им на смену никто не пришел.

ОТЕЦ АВРААМИЙ:

А вот теперь слава Богу лет 10 назад стали уже детишек заводить, как говорят, рожать детей. И у нас теперь уже есть школьники первоклашки, второклашки, ну теперь думаем опять воскресную школу открывать.

Как и в древности значительная часть деревенской жизни связана с Храмом. Никола Чудотворец с Устья – образец архитектуры расцвета псковского зодчества. Здесь согласно летописям останавливалась Софья Палеолог, а в 17-м веке псковичи разбили в этих местах шведов. Храм повредила война, но благодаря псковским реставраторам в 60-х он был восстановлен в своем оригинальном виде.

ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВА:

Он уже вроде и похож стал на храм, икона там все. И полы покрасили, собирали деньги по листовке, ходили, и здесь ходили из города нам помогали люди, все старались в Церкви сделать.

Местные жители помогали с мелким ремонтом и даже добились, чтобы в приход прислали батюшку. С тех пор службы в храме идут регулярно. Прекрасным видом на Устье Великой в этих местах любовались многие именитые помещики – Назимовы, Яхонтовы и Пальчиковы.

ОЛЬГА СВЕКЛИНИНА:

Мы находимся в парке, этот парк 19 века. Этот парк – имение пальчиковых, ежегодно сейчас здесь производится праздник - день рыбака. Он уже лет пять шесть проводится. Можно сказать что это культурное место наших Щиглицких людей.

Рыбная ловля – традиционный промысел в этих местах. Поэтому почти в каждой семье есть и рыбаки и любители рыбной кухни.

Геннадий Егоров в 60-е годы был капитаном рыболовецкого судна. Тогда на Псково-Чудском водоеме было много судов – ходили ловить снетка и ряпушку.

ГЕННАДИЙ ЕГОРОВ:

Капитан должен руководить. Вся ответственность на капитане за выполненный рейс – приказ наряд получаешь, и должен этот приказ наряд выполнить строго по часам и следовать.

Сейчас рыбная промышленность изменилась. Рыбный завод существует, но работает на привозном сырье. Однако село все равно оживает, сказывается близость города и Псковского озера. Это привлекает сюда гостей и дачников.

Андрей Удалов, Иван Лопаев