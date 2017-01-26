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Сегодня в прокат выходит первый отечественный фильм про пришельцев - «Притяжение» Федора Бондарчука

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.01.2017 10:51

Сегодня в прокат выходит первый отечественный фильм про пришельцев - «Притяжение» Федора БондарчукаСегодня на большие экраны выходит фильм Федора Бондарчука «Притяжение». Это первый отечественный фильм про пришельцев со спецэффектами голливудского размаха. История любви разворачивается в условиях вторжения инопланетян, на окраине Москвы, в районе Чертаново. В "Притяжении" блестящий актёрский состав - Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова.

Мэтры отечественного кино играют вместе с молодыми, но уже очень востребованными артистами. Только над спецэффектами для этого фильма трудились 250 человек. Отметим, что картина создавалась при участии ВГТРК.

Татьяна Борисова

 

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