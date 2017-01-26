Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.01.2017 16:48

Более двухсот сорока жалоб на нарушения закона о госзакупках выявила Антимонопольная служба в минувшем году. Такие итоги работы сегодня подвела руководитель Управления Ольга Милонаец на пресс-конференции. Например, служба отменила аукцион на охрану особой экономической зоны "Моглино". В две тысячи шестнадцатом за нарушения в этой сфере были оштрафованы сто пятьдесят чиновников.

По данным ФАС, увеличилось количество нарушений закона о защите конкуренции. Чаще всех преступают закон органы власти разного уровня, которые не всегда исполняют предписания службы и часто обжалуют её решения в судах. Сейчас УФАС пытается через суд отменить, так называемый, автовокзальный сбор, который взимают автостанции, например, за предварительную продажу билетов.

ОЛЬГА МИЛОНАЕЦ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПСКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ:

Мы доказываем то, что это ущемляет права неопределенного круга лиц. О том, что нарушены интересы граждан уже две судебные инстанции высказались, то есть конкретные граждане пошли в суд общей юрисдикции и суд сказал, да, сбор незаконен и вот теперь почему-то, не понимаем почему, мы государственному предприятию, суд высказался, почему не отменяем? Нет, будем судиться с антимонопольным органом.

Иван Павлов