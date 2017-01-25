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Не догнали нарушителя намеренно: подробности погони за превысившим скорость водителем «Лада Гранты» из уст начальника псковской ГИБДД

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.01.2017 20:45

Не догнали нарушителя намеренно: подробности погони за превысившим скорость водителем «Лада Гранты» из уст начальника псковской ГИБДДПодробности погони за злостным нарушителем скоростного режима рассказал в «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «Маяк-Псков» начальник отдела ГИБДД полиции УМВД России по Пскову Владимир Папорт.

Напомним, недавно в одной из новостных лент было опубликовано видео, запечатлевшее погоню сотрудников ДПС за превысившим скорость водителем «Лада Гранты». Нагнать нарушителя не удавалось, однако дело решил крутой поворот: водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части дороги и врезался в забор жилого дома в деревне Загорицы, где и был задержан инспекторами ДПС.

Не догнали нарушителя намеренно, комментирует Папорт. «Опасный поворот очень был, и инспектора чисто умышленно отпустили данное транспортное средство, понимая, что машина из поворота не выйдет» - сообщил начальник  ГИБДД.

Анастасия Цепина

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