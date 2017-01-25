В ПсковГУ торжества по случаю Дня студента завершились праздничным концертом и ковшом «медовухи» из рук ректора

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.01.2017 20:55

Сегодня у православных День памяти святой мученицы Татьяны. Её называют небесной покровительницей всех студентов. Именно в этот день в тысяча семьсот пятьдесят пятом году был учреждён Московский университет. С тех пор двадцать пятое января считается праздником студенчества.

В крупнейшем ВУЗе региона ПсковГУ по традиции этот день начинается с молебна в храме трёх святителей.

Митрополит Псковский и Порховский Евсевий проводит молебен в честь великомученицы Татианы - покровительницы студенчества. Храм Трёх Святителей Псковского университета был открыт пять лет назад в здании естественно-географического факультета. Здесь до революции находилась духовная семинария, в которой учился будущий патриарх Тихон. Его имя носит Центр духовно-нравственного развития, открытый в две тысячи двенадцатом году.

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ, СТУДЕНТ 2-ГО КУРСА ПСКОВГУ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕОЛОГИЯ:

Помогает формировать мировоззрение, взгляд на разные аспекты жизни. Помогает проблемы решать, преодолевать. Православный взгляд ко всему облегчает жизнь немножечко.

По случаю юбилея в стенах университета открылась выставка, посвящённая венценосной семье последнего российского Императора Николая Второго. В дар Центру глава региона преподнёс икону.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Есть предложение, чтобы образ страстотерпца Николая, пока выставка находится в этих стенах, находился здесь. А дальше он будет передан в Псковскую епархию и станет храмовым образом, храмовой иконой храма, который будет построен в городе Дно к 2018 году.

Перспективы развития ВУЗа обсудили на Наблюдательном Совете. Был представлен детальный план внутреннего обустройства здания главного корпуса и то, как студенческий городок вольется в общегородскую среду. Осенью в Пскове откроется губернский лицей. В нём школьники будут учиться в профильных классах для дальнейшего поступления в ПсковГУ.

Студенты по случаю праздника подготовили большую концертную программу. Шутили про учёбу и сданную недавно сессию. Ректор поблагодарил ребят за достижения в учёбе и научной деятельности, сегодня у ПсковГУ высокий рейтинг, он входит в число лучших на Северо-Западе.

ЮРИЙ ДЕМЬЯНЕНКО, РЕКТОР ПСКОВГУ:

Нам, наверное, есть куда расти. Есть те университеты, на которые нам стоит равняться и в России и в мировом студенческом пространстве. Но все мы молодцы.

Не обошлось и без традиционного ковша «медовухи» из рук ректора.

Впереди у студентов заслуженные каникулы, после которых они с новой силой продолжат «грызть гранит науки».

Кирилл Радион, Александр Калинин