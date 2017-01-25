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Сегодня известный общественник Иван Васильев решил выйти из партии «Справедливая Россия»

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.01.2017 20:55

Сегодня известный общественник Иван Васильев решил выйти из партии «Справедливая Россия»Заявление о выходе Иван Васильев уже направил в региональное отделение. По заявлению общественника, он не согласен с линией партии, которую проводит нынешнее местное руководство во главе с Олегом Брячаком.

В частности, несправедливым, по его мнению, отбором кандидатов на прошедшие выборы. Несколько человек, которые ранее даже не состояли в партии, вдруг стали претендовать на депутатские мандаты в областном Собрании, в то время как более опытные члены «Справедливой России» в выборах не участвовали. Низкий результат партии по итогам голосования Васильев считает следствием таких перетасовок. Еще одна причина выхода депутата из рядов «Справедливой России» - поведение лидера регионального отделения во время публичных слушаний по бюджету.

ИВАН ВАСИЛЬЕВ:
С моей точки зрения недопустима ситуация, когда лидер регионального отделения политической партии саботирует вот такое мероприятие, стараясь превратить его в профанацию, публичные слушания по бюджету, это серьезнейшее мероприятие, которое срывать нельзя никому, особенно лидеру парламентской партии.

Иван Павлов


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