Жители Пскова возмущены новыми квитанциями на оплату коммунальных услуг

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.01.2017 21:17

С января в платёжках появились графы с начислением платы за общедомовые нужды. Суммы, обозначенные в квитанциях, мягко говоря, повергли в шок.

Если раньше расчёты проводились по показаниям общедомовых счётчиков, то с первого января - согласно новым нормативам. Теперь освещение и уборка подъезда обходится в серьёзную сумму.

ЖИТЕЛИ ВОЕННОГО ГОРОДКА:

Вот квитанция за январь. Сумма оплаты вместе с новыми ОДН 1592 рубля, правильно? Это в два раза больше, чем было раньше, ровно в два раза больше.

Жители военного городка в Крестах не сдерживают эмоций: новые суммы в квитанциях откровенно шокируют. За общедомовое электричество люди должны по триста-четыреста рублей с квартиры, за воду на общие нужны - больше двухсот. При общем подсчёте цифры откровенно космические - получается, что в среднем за месяц на общедомовые нужды в этой, например, пятиэтажке потребили около ста пятидесяти тонн воды и три с половиной тысячи киловатт электроэнергии (для сравнения с квартиры выходит примерно сто пятьдесят). Куда и как израсходовали столько ресурсов, непонятно никому.

ЛЮДМИЛА РОМАНЬКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА:

На электричество у нас есть счетчик общедомовой. И по общедомовому счетчику у нас получились общие нужды, кроме квартир, 172 киловатта. Но в квитанции включены вот эти 172кв, и еще плюсом какие-то ОДН 2308 киловатт. На что нам управляющая компания сказала: "Нормативы, нормативы!

К тому, что с нового года коммунальные платежи будут рассчитываться по новому, население было готово, но таких расчетов не ожидал никто. Основная суть введения нормативов на общедомовые нужды ( а это, например, освещение подъездов, работа домофона, лифта, мытьё полов, промывка инженерных систем) как раз и заключается в том, чтобы сделать платежи максимально понятными и справедливыми. Проще говоря, если раньше показания общедомового счётчика распределяли на всех поровну, и порой люди были вынуждены платить за нерадивых соседей, то теперь каждый платит исключительно за себя, свою определённую норму. Рассчитывается эта сумма по специальной формуле. Площадь общедомового имущества (а это лестницы, колясочные, подвалы, чердаки) умножается на норматив на оплату общедомовых нужд, затем делится на площадь всех жилых и нежилых помещений, т.е. на всех собственников и умножается на площадь конкретной квартиры и тариф. Корнем проблемы в Пскове стал именно этот норматив ОДН. В каждом доме, в зависимости, например, от этажности, наличия лифта, водонагревателя, он свой. В управляющей компании в Крестах нам подробно объясняют, как и с какого "потолка" взялись цифры в квитанциях их жильцов. Здесь и сами соглашаются, что норма, высчитанная по формуле, далека от действительности, но сделать не могут ровным счётом ничего. Есть нормативы, утверждённые в нашем регионе. Есть и точка. Кто именно рассчитывал и принимал такие нормативы в нашем регионе, сейчас волнует, не только жителей Крестов. Новые квитанции обескуражили население многих микрорайонов города. Расчетом занималась специализированная московская компания, принимал нормативы региональный Комитет по строительству и ЖКХ, рассказал сегодня на брифинге вице-губернатор Александр Кузнецов. При этом подчеркнул - цифры должны строго соответствовать факту потребления, двести литров воды на помывку квадратного метра - это нонсенс. Сложившуюся ситуацию Александр Кузнецов объяснил тем, что расчеты проводились по так называемому аналоговому методу, который включает в себя учет потерь сверх нормативов, например протечки в подвалах или незаконные подключения к общему электросчетчику. Чтобы исправить ситуацию, норматив пересчитают по расчётному способу.

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы, в принципе, планируем оперативно этот нормативный акт подписать. Я думаю, что на следующей неделе уже будет такое решение итоговое принято. Мы с февраля месяца все-таки перейдем к тем нормативам, которые рассчитаны по этому, второму методу. И я думаю, не думаю, а более, чем уверен, что жители получат у нас квитанции со значительным снижением.

По итогам брифинга Александр Кузнецов поручил профильным ведомствам провести разъяснительную работу с населением и управляющими компаниями. Также вице-губернатор отметил, что вопрос перерасчёта по январским квитанциям тоже не останется без внимания.

Ирина Коваленко, Кирилл Мосин, Иван Лопаев, Тигран Гаспарян