В Великих Луках общественные советники составят план работы на весну и лето

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.01.2017 18:00

В Великих Луках общественные советники вместе с властью составят план работы на весну и лето. Речь идёт, в том числе, о благоустройстве дворов. Где-то нужно высадить деревья, где-то отремонтировать тротуар.

Глава города Николай Козловский отметил, что со своими вопросами общественные советники теперь могут обращаться к его помощникам. Для ежедневных приёмов оборудованы рабочие места. Напомню, общественных советников от многоквартирных домов жильцы выбирали сами. На втором совещании, которое провёл Глава города, из общественных советников принято решение создать актив.

АЛЕКСАНДР МАКСИМОВ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК ГЛАВЫ ГОРОДА:

Для того, чтобы скоординировать эту работу сегодня уже мне кажется, более такое эффективное, более качественное собрание было, где мы постарались найти какие-то общие моменты. Потому что надо, наверное, идти от общего потом уже к частному. Если мы будем каждый о частном говорить, то мы, наверное, не решим главную задачу – улучшение жизни нашего любимого города Великие Луки.

Лариса Чурикова