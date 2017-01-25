Итоги работы Управления Федеральной антимонопольной службы подводим сегодня на «Радио России-Псков» в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.01.2017 15:59

В Псковской области, увы, нередко появляются поводы для недовольства граждан. Например, рост цен на товары, непонятные денежные сборы и дополнительные строчки в квитанциях.

За тем, чтобы действия чиновников и предприятий не выходили за рамки закона, следит региональное Управление Федеральной антимонопольной службы. Каковы итоги работы ведомства за минувший год? Узнаем сегодня в прямом эфире от руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы Ольги Милонаец в передаче «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.