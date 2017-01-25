Проект «Я - РОССИЯ» приезжает в Псков 4 февраля

Проект нашего телеканала – «Я - РОССИЯ» приезжает в Псков. Уже 4-го февраля с 12.00 до 18.00 в ТРЦ "АКВАПОЛИС" (улица Кузбасской Дивизии, 19) каждый желающий житель или гость города сможет сфотографироваться в специальной передвижной студии.
Напомним, «Я - РОССИЯ» - уникальный проект, в котором главными героями стали россияне из самых разных регионов страны. В города нашей родины приезжает передвижная фотостудия, где снимаются лица всех желающих. Затем фотографии публикуются на сайте ya.russia.tv, а самые выразительные портреты становятся основой эфирного оформления телеканала "Россия".
Главная задача проекта - запечатлеть лица наших современников на всем пространстве большой страны. В итоге должен сложиться единый грандиозный портрет России.
Акция уже прошла в Севастополе, Иркутске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Казани, Астрахани, Мурманске, Перми и вот теперь мы ждем ее в нашем городе.
Анастасия Цепина
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Январь 2017
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