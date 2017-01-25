Счета за общедомовые нужды повергли псковичей в шок

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.01.2017 15:09

Жители Пскова возмущены новыми квитанциями на оплату коммунальных услуг. С января в платёжках появились новые графы с начислением платы за холодную и горячую воду и электроэнергию, потребляемые при содержании общедомового имущества. Суммы, обозначенные в квитанциях, шокировали население.

Так, например, в пятиэтажном доме в Крестах за общедомовое электричество жильцы должны заплатить более трёхсот рублей с квартиры. Получается, что всего на лестничных площадках дома потреблено три с половиной тысячи киловатт электроэнергии. Для сравнения в среднем в одной квартире нагорает около ста пятидесяти киловатт в месяц. Аналогичная история и с оплатой воды на общие нужды. С каждой квартиры в среднем нужно заплатить за потребление трёх кубометров. На пятидесяти квартирный дом получается значительно больше ста тонн. Добавлю, что подобная ситуация актуальна не только для Крестов, но и для других районов города.

ЕВГЕНИЙ МАКСИМЕНКОВ, СОБСТВЕННИК ЖИЛЬЯ:

Пришли квитанции, по отношению к декабрю, январская квитанция у меня именно по оплате квартплаты увеличилась на 100 %. Мы пытаемся уже неделю выяснить, что это, где. Натыкаемся на глухую стену.

Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в управляющую компанию, которая обслуживает дома в районе Кресты. Директор рассказала, что новые графы в квитанциях появились согласно постановлению правительства. Теперь расходы на общедомовые нужды рассчитываются по нормативам. Нормативы в свою очередь утверждены в региональном Комитете по тарифам. Тем временем, вице-губернатор области Александр Кузнецов накануне заявил о необходимости привести нормативы в соответствие с фактическим потреблением услуги. Сегодня в администрации области пройдёт брифинг на тему платежей за общедомовые нужды. Все подробности расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в двадцать сорок пять.

Ирина Коваленко