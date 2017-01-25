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В ПсковГУ День студента начался с молебна в университетском храме Трех Святителей

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.01.2017 17:40

В ПсковГУ День студента начался с молебна в университетском храме Трех СвятителейСегодня православная церковь чтит память святой Татьяны. Студенты считают её небесной покровительницей. В ПсковГУ молебен в университетском храме Трех Святителей провёл митрополит Псковской и Порховский Евсевий.

На службе присутствовали: губернатор области Андрей Турчак, ректор ВУЗа Юрий Демьяненко, преподаватели и студенты. На Естественно-географическом факультете храм был открыт пять лет назад. Тогда же начал свою работу богословский факультет и Центр духовно-нравственного развития. По этому поводу в стенах университета открылась выставка, посвященная венценосной семье последнего российского императора Николая Второго. В дар Центру глава региона преподнес икону.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Есть предложение, чтобы образ страстотерпца Николая, пока выставка находится в этих стенах, находился здесь. А дальше он будет передан в Псковскую епархию и станет храмовым образом, храмовой иконой храма, который будет построен в городе Дно к 2018 году.

Перспективы развития университета обсудили на наблюдательном Совете. Первый и главный вопрос – будущий студенческий кампус. Уже в апреле проект будет отправлен на согласование в министерство образования. Также сегодня было принято решение о передаче областной администрации здания на Некрасова двадцать четыре, где разместится Губернский лицей. В нём школьники со всей области будут учиться в профильных классах для дальнейшего поступления в ПсковГУ. Завершились торжества по случаю Дня cтудента праздничным концертом и ковшом «медовухи» из рук ректора.

Киилл Радион

 

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