В ПсковГУ День студента начался с молебна в университетском храме Трех Святителей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.01.2017 17:40

Сегодня православная церковь чтит память святой Татьяны. Студенты считают её небесной покровительницей. В ПсковГУ молебен в университетском храме Трех Святителей провёл митрополит Псковской и Порховский Евсевий.

На службе присутствовали: губернатор области Андрей Турчак, ректор ВУЗа Юрий Демьяненко, преподаватели и студенты. На Естественно-географическом факультете храм был открыт пять лет назад. Тогда же начал свою работу богословский факультет и Центр духовно-нравственного развития. По этому поводу в стенах университета открылась выставка, посвященная венценосной семье последнего российского императора Николая Второго. В дар Центру глава региона преподнес икону.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Есть предложение, чтобы образ страстотерпца Николая, пока выставка находится в этих стенах, находился здесь. А дальше он будет передан в Псковскую епархию и станет храмовым образом, храмовой иконой храма, который будет построен в городе Дно к 2018 году.

Перспективы развития университета обсудили на наблюдательном Совете. Первый и главный вопрос – будущий студенческий кампус. Уже в апреле проект будет отправлен на согласование в министерство образования. Также сегодня было принято решение о передаче областной администрации здания на Некрасова двадцать четыре, где разместится Губернский лицей. В нём школьники со всей области будут учиться в профильных классах для дальнейшего поступления в ПсковГУ. Завершились торжества по случаю Дня cтудента праздничным концертом и ковшом «медовухи» из рук ректора.

Киилл Радион