Больше трехсот пятидесяти миллионов на строительство сельских дорог получит Псковская область

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства. Средства пойдут на приведение в порядок дорог общего пользования.
По данным Госкомитета по транспорту, субсидию направят на реконструкцию четырех участков автомобильных дорог протяженностью более тридцати километров. Это Шемякино - Деменино в Порховском районе, Пушкинские Горы - Бирюли с подъездом к деревне Крылова, Степаново - Крутовраг в Великолукском районе, Искра - Заклинье в Дновском.
Надежда Прыгина
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