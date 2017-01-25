Больше трехсот пятидесяти миллионов на строительство сельских дорог получит Псковская область

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.01.2017 12:09

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства. Средства пойдут на приведение в порядок дорог общего пользования.

По данным Госкомитета по транспорту, субсидию направят на реконструкцию четырех участков автомобильных дорог протяженностью более тридцати километров. Это Шемякино - Деменино в Порховском районе, Пушкинские Горы - Бирюли с подъездом к деревне Крылова, Степаново - Крутовраг в Великолукском районе, Искра - Заклинье в Дновском.

Надежда Прыгина