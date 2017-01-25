Спасатели доставили на остров Залита необходимые продукты и промтовары

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.01.2017 11:55

Почти две тонны продуктов доставили на остров Залита сотрудники МЧС. Из-за оттепели выезд на лёд запрещен, поэтому раз в две недели всё самое необходимое из продовольствия и промтоваров на остров привозят спасатели.

АНДРЕЙ УДАЛОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:

За последние оттепели на льду Псковского озера и реки Великой появились лужи. Если передвигаться пешком еще безопасно, то выезжать на лед на грузовике рискованно, поэтому самое надежное средство передвижения в таком случае – судно на воздушной подушке.

Этот катер за раз может взять на борт около тонны груза. В основном это продовольствие – островитянам везут свежие молочные продукты, фрукты, овощи сладости.

ВАЛЕРИЙ БАБОШИН:

Ну, в этот раз, как обычно по заявке жителей острова - молоко, сметана, колбасные изделия, чай, кофе, самое необходимое. Чтобы прожить старикам местным и рыбакам. Вот сейчас в пекарне мука будет заканчиваться, значит на пекарню муку тоже придется понемножку доставлять, так свежий хлеб у них там свой.

Часто к экипажу катера подсаживаются почтальоны. В этот раз – едут врачи. Их задача пройтись по домам и оказать местному населению необходимую медицинскую помощь.

Когда катер трогается, спасатели смотрят в оба. На льду есть крупные заломы, которые надо постараться объехать. При этом сотрудники МЧС обращают внимание и на рыбаков, которых на льду немало. Бывали случаи, когда приходилось оказывать помощь.

ВЛАДИМИР ГЕРАСИМОВ, СПАСАТЕЛЬ:

В прошлом году буквально, рыбаки шли на берег. Один лежал на льду, один сидел уже, один побежал на берег. Тот который лежал ему просто не встать, потому что лед проваливался уже вот двоих забрали в Жидилов бор отвезли в скорую отправили.

На берегу уже ожидают местные жители. Продукты разгружают и везут в магазин. Судя по полкам – дефицита каких-либо товаров местные жители не ощущают. Сейчас зимой население острова небольшое. Поэтому и спрос не такой высокий, как летом.

Обращать внимание на суровые условия жизни здесь больше удел гостей, чем местных жителей. Островитяне давно привыкли и к погоде и к оторванности от большой земли, поэтому все трудности переносят стойко. Даже если сохранится оттепель, спасатели все равно без проблем доберутся до островов.

Андрей Удалов, Юрий Ильин