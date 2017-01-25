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Уроки милосердия. Приют для травмированных животных «Марсиаша» в Великих Луках уже второй год спасает жизни

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.01.2017 11:46

Уроки милосердия. Приют для травмированных животных «Марсиаша» в Великих Луках уже второй год спасает жизниУже второй год в Великих Луках открыт Дом удивительных котов под названием «Марсиаша». Это приют для травмированных животных. Сейчас там около сорока питомцев.

История «Марсиаши» началась вот с этого рыжего Марсика. В руки Сони Зуевой попал бездомный котёнок с больными глазами. Их пришлось удалить. Девушка тогда работала в городском приюте для животных и видела, что пристроить в хорошие руки неизлечимых питомцев крайне сложно.

СОФЬЯ ЗУЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ «МАРСИАША»:
Таких было очень много. И я решила, что они тоже должны хорошо жить. У них должен быть свой дом. Они не должны быть на улице, потому что там они просто не выживут в силу своих особенностей.

Однако своего помещения у организации не было. Почти два года девушка с больными животными скиталась по свободным квартирам знакомых. В результате затеяла стройку на собственном загородном участке. Деньги сначала вложила тоже собственные. Потом помогли друзья.

СОФЬЯ ЗУЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ «МАРСИАША»:
Фундамент, каркас и крышу нам сделал Костя, наш друг. А дядя Вова уже всё остальное. И вот сейчас мы занимаемся отделкой. У нас ещё есть работа по зашивке фронтонов, мы не доделали.

Кроме того, ещё нужен вольер для котов и для охранной собаки Шурика. Здесь с благодарностью принимают любую помощь - оставшиеся от ремонта стройматериалы, корм и лекарства для животных, можно перевести приюту деньги или положить в ящики для пожертвования.

АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВА, ВОЛОНТЁР:
Я помогаю по бухгалтерии, потому что «Марсиаша» - это вторая в нашем городе организация, которая оформлена. Хоть волонтёров у нас довольно-таки много, но хотелось бы ещё больше, чтоб их было.

По хозяйству Соня в основном справляется сама. С приютом активно сотрудничают ветврачи. Очень часто приходится залечивать раны, которые нанесли питомцам бывшие хозяева.

СОФЬЯ ЗУЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ «МАРСИАША»:
Челли поступила в приют с травмой челюсти. Она очень долго реабилитировалась, при всём этом она была беременная. Все котятки погибли. Это всё дело рук человека.

Челли прожила недолго. Теперь она в прикреплённых к потолку облачках памяти. Здесь же кот Кеша. Хозяйка выбрасывала его из окна третьего этажа каждый раз, когда уходила в запой. Сейчас в приюте ищут помощников для размещения в городе социальной рекламы против жестокого обращения с животными. А также педагогов для проведения в школах уроков милосердия.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин

ПОЗОО "Дом удивительных котов "Марсиаша"
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