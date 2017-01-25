Детская театральная мастерская ищет таланты

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.01.2017 11:28

Детская театральная мастерская «Гвозди» объявляет дополнительный набор детей для участия в двух новых проектах. На двадцать девятое января назначен кастинг, на котором все желающие от двенадцати до семнадцати лет могут рассказать о себе в творческой форме.

Две премьеры, к которым уже началась подготовка, пройдут этой весной. Группа младших артистов покажет шпионскую историю, а ребята постарше вместе с людьми с ограниченными возможностями будут размышлять о взаимоотношениях человека со своим телом.

Рабочее название новой постановки младшей группы «Гвоздей» – «Мусор». При всей своей непривлекательности на первый взгляд, идея для молодых артистов заложена полезная - театральные вешалки будут наполнены самодельными нарядами из ненужных вещей и мусора. Ребята сами придумают персонажей и даже напишут тексты. Здесь уже можно попытаться воплотить в реальность свою мечту.

ВЛАДИМИР КАЛЬЯНОВ:

Я думаю, хотел бы играть какого-нибудь левого персонажа, который вдруг неожиданно появляется в спектакле, и всю картину его, так сказать, нарушает что-то нестандартное.

После этого профессиональный драматург из Санкт-Петербурга объединит всю фактуру в одну лихо закрученную детективную или даже шпионскую историю.

ТАИРА ШУМАКОВА:

Мы работаем над сценической речью, мы приносим эти поделки из мусора. Походками занимаемся. Разной походкой: у одного человека такая походка, у другого такая. Стараемся ее перенять друг от друга. Учимся правильному дыханию.

Чтобы попасть в эту театральную мастерскую ребята прошли кастинг, где показали свои творческие способности: кто-то пел, кто-то показывал акробатические трюки, кто-то просто поразил жюри своим обаянием.

ДАРИНА ЮРЧЕНКО:

Я думаю, что нужно иметь харизму и нужно быть человеком артистичным и полностью отдаваться в творчество. Чтобы быть хорошим актером. Я как себя анализирую, я вполне могу быть актером, но я этого добилась как-то. Потому что театр он раскрыл меня и понимаю, что я могу быть творческой личностью.

Ребята уже поставили на сцене две работы. В этом году задача еще сложнее – на весну назначено две премьеры. Старшая группа покажет на фестивале «Другое искусство» постановку о теле, где артисты рассуждают, что же делать, если оно не такое, как нам хочется.

ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВА, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ «ГВОЗДИ»:

Мы не ведем диалог со своим телом, мы ему просто приказываем: ты должно быть стройным, если я девушка, ты должно быть сильным, ты не должно плакать, ты не должно потеть, ты должно быть нормальным как нам собственно демонстрирует реклама и тело, оно заперто, оно молчит, и мы хотели бы, чтоб оно стало разговаривать.

Для этих проектов в команду нужны новые лица. Записаться на кастинг можно по телефону, который вы видите на экране. Главное, требование – творческое видение мира и желание с головой окунуться в игру.

Андрей Удалов, Денис Алексеев