Детская театральная мастерская ищет таланты

Детская театральная мастерская «Гвозди» объявляет дополнительный набор детей для участия в двух новых проектах. На двадцать девятое января назначен кастинг, на котором все желающие от двенадцати до семнадцати лет могут рассказать о себе в творческой форме.
Две премьеры, к которым уже началась подготовка, пройдут этой весной. Группа младших артистов покажет шпионскую историю, а ребята постарше вместе с людьми с ограниченными возможностями будут размышлять о взаимоотношениях человека со своим телом.
Рабочее название новой постановки младшей группы «Гвоздей» – «Мусор». При всей своей непривлекательности на первый взгляд, идея для молодых артистов заложена полезная - театральные вешалки будут наполнены самодельными нарядами из ненужных вещей и мусора. Ребята сами придумают персонажей и даже напишут тексты. Здесь уже можно попытаться воплотить в реальность свою мечту.
ВЛАДИМИР КАЛЬЯНОВ:
Я думаю, хотел бы играть какого-нибудь левого персонажа, который вдруг неожиданно появляется в спектакле, и всю картину его, так сказать, нарушает что-то нестандартное.
После этого профессиональный драматург из Санкт-Петербурга объединит всю фактуру в одну лихо закрученную детективную или даже шпионскую историю.
ТАИРА ШУМАКОВА:
Мы работаем над сценической речью, мы приносим эти поделки из мусора. Походками занимаемся. Разной походкой: у одного человека такая походка, у другого такая. Стараемся ее перенять друг от друга. Учимся правильному дыханию.
Чтобы попасть в эту театральную мастерскую ребята прошли кастинг, где показали свои творческие способности: кто-то пел, кто-то показывал акробатические трюки, кто-то просто поразил жюри своим обаянием.
ДАРИНА ЮРЧЕНКО:
Я думаю, что нужно иметь харизму и нужно быть человеком артистичным и полностью отдаваться в творчество. Чтобы быть хорошим актером. Я как себя анализирую, я вполне могу быть актером, но я этого добилась как-то. Потому что театр он раскрыл меня и понимаю, что я могу быть творческой личностью.
Ребята уже поставили на сцене две работы. В этом году задача еще сложнее – на весну назначено две премьеры. Старшая группа покажет на фестивале «Другое искусство» постановку о теле, где артисты рассуждают, что же делать, если оно не такое, как нам хочется.
ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВА, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ «ГВОЗДИ»:
Мы не ведем диалог со своим телом, мы ему просто приказываем: ты должно быть стройным, если я девушка, ты должно быть сильным, ты не должно плакать, ты не должно потеть, ты должно быть нормальным как нам собственно демонстрирует реклама и тело, оно заперто, оно молчит, и мы хотели бы, чтоб оно стало разговаривать.
Для этих проектов в команду нужны новые лица. Записаться на кастинг можно по телефону, который вы видите на экране. Главное, требование – творческое видение мира и желание с головой окунуться в игру.
Андрей Удалов, Денис Алексеев
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