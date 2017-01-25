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Десять регулируемых пешеходных переходов планируют обустроить в Пскове в этом году

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.01.2017 10:59

Десять регулируемых пешеходных переходов планируют обустроить в Пскове в этом годуСейчас рассматривается вопрос финансирования этих объектов. Об этом вчера в «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «Маяк-Псков» сообщил начальник отдела ГИБДД полиции УМВД России по Пскову Владимир Папорт.

Также он прокомментировал предложение установить круговое движение на улице Леона Поземского у "Мясокомбината". По его словам, это невозможно по техническим причинам, так как не хватает ширины проезжей части.

Арсений Иванов

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