Десять регулируемых пешеходных переходов планируют обустроить в Пскове в этом году

Сейчас рассматривается вопрос финансирования этих объектов. Об этом вчера в «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «Маяк-Псков» сообщил начальник отдела ГИБДД полиции УМВД России по Пскову Владимир Папорт.
Также он прокомментировал предложение установить круговое движение на улице Леона Поземского у "Мясокомбината". По его словам, это невозможно по техническим причинам, так как не хватает ширины проезжей части.
Арсений Иванов
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