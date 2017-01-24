Когда промедление подобно смерти: уступают ли в Пскове дорогу спецтранспорту

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.01.2017 20:55

Госдума сегодня рассматривает законопроект, повышающий штраф водителям за непропуск спецмашин с включенными звуковым и световым сигналами с пятисот рублей до тридцати тысяч.

Авторы проекта предлагают приравнять подобное нарушение к управлению автомобилем в нетрезвом виде. Кроме штрафа, нарушителю грозит лишение прав. Документ призван предотвратить ситуации, которые приводят к непоправимым последствиям.

В день здесь раздается около семисот звонков, в праздники в разы больше! Помощь сотрудники Псковской станции скорой медицинской помощи оказывают людям самую разную: от перевязки порезанного пальца до транспортировки в больницы тех, кто серьезно пострадал в ДТП.

Но вот не все псковичи скорую с включенными сигналами на дороге пропускают! Андрей Плаксин за рулем спецмашины три года. Говорит: в основном горожане уважительно относятся к его автомобилю, но, как мы сами убедились, бывает всякое!

АНДРЕЙ ПЛАКСИН, ВОДИТЕЛЬ ПСКОВСКОЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:

Встречаются водители, которые игнорируют и спецсигналы. И звуковую, и световую - все игнорируют. И просто не дают проехать. Самому приходится как-то выискивать какой-то вариант. Каждая минута играет роль! Бывает минута, бывает полминуты. Все играет роль. Пять минут задержался - не успел!

Особенно трудно добраться до больного, отмечают врачи, ранним утром и вечером после шести: час-пик. Дороги загружены. В крайних случаях спецавтомобиль выезжает на встречную полосу. Проблем добавляют пешеходы. Многие имеют привычку разговаривать по телефону на зебре и прогуливаться с наушниками в ушах.

АННА ВЕРЕСОВА, ФЕЛЬДШЕР ПСКОВСКОЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:

Когда мы едем с мигалкой - это значит очень срочный вызов и человек очень нуждается в нашей помощи. Поэтому, естественно, хотелось бы, чтобы как-то было все вежливо на дороге, потому что, ну, не в магазин мы едем с мигалкой.

Собраться за сорок пять секунд, доехать до места ЧП - за десять минут. "Норматив по городу - вполне реальный", говорят огнеборцы. И тут же добавляют: "Если другие водители пропускают на дорогах". Новые трудности у спецтехники возникают во дворах. И без того узкие проезды заставлены припаркованными автомобилями. И если уж что-то случится, говорят специалисты, в таком дворе до места ЧП громоздкая и большая, шириной в два с половиной метра пожарная машина не доедет.

НИКОЛАЙ ПОЛИЩУК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ №3 Г. ПСКОВА:

Нам тушить-то все равно надо, да? Будем останавливаться на большом расстоянии от очага. И тратить дополнительно время на развертывание сил и средств. То есть будет прокладываться дополнительная рукавная линия. А это время опять же, то есть за это время могли все-таки организовать спасение людей и ликвидацию возгорания осуществить.

Их долг - помогать. И как можно скорее. Именно пары минут или секунд досадно не хватает порой, говорят специалисты, чтобы спасти чью-то жизнь. Поэтому любая заминка воспринимается тяжело. Ты мог. Но не успел. Только потому, что какой-то водитель не обратил внимания на спецсигналы. И это потраченное время стало для кого-то роковым. Для того, кто совсем не хотел умирать.

Виктория Парфёнова, Иван Лопаев, Владимир Шагапов