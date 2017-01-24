Крупнейший клад, обнаруженный псковскими археологами осенью прошлого года, стал настоящей сенсацией

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.01.2017 17:49

Осенью прошлого года псковскими археологами в подвале разрушенного доходного дома Черехинского были обнаружены уникальные предметы. Сейчас все они бережно хранятся в Псковском музее-заповеднике.

Пять тысяч единиц, в основном - редкие монеты. А ещё медали и ордена «За верную службу».

Раскоп Подзноевский шестнадцатый. Более двухсот квадратных метров. Впервые в Пскове такие масштабные работы археологов ведутся зимой, в закрытом павильоне. Территория Окольного города. Место больших надежд. В две тысячи третьем в нескольких шагах отсюда открыт некрополь десятого века. Захоронения знатных людей из рода Рюриковичей, причастных к христианизации Руси. А осенью две тысячи шестнадцатого обнаружен крупнейший клад.

ТАТЬЯНА ЕРШОВА, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ПСКОВСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:

Сейчас клад практически разобран, описан. И я могу сказать, что там более 5 тысяч единиц. Среди них четыре с половиной тысячи монет.

Все предметы теперь в Псковском музее-заповеднике, под сигнализацией. Монеты от 14 до начала 20 века. Есть очень редкие, единичные. Чеканка Лжедмитрия, первый рубль Алексея Михайловича. Все коронационные монеты, медали, два ордена Станислава 1 и 3 степени и орден святой Анны. Среди предметов уникальных - дарственный ковш Екатерины второй. Серебряный, с чеканными накладками и огневым золочением, он уже очищен от коррозии.

НАТАЛЬЯ СЕРОВА, РЕСТАВРАТОР ПСКОВСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА:

Предмет попал в реставрацию в плачевном состоянии. Прямо внутрь этого ковша были уложены и монеты, и шкатулочки и маленькие серебряные предметы. Все это было придавлено пластом земли, поэтому даже обломан кусочек ковша.

Первая версия: клад принадлежал расстрелянному в 1919 году сыну знаменитого собирателя древностей Федора Плюшкина, Сергею. Его коллекция по значимости была четвертой в России, выкуплена императором перед самой революцией. Еще одна версия: вещи спрятаны кем-то из жильцов. Сохранились протоколы допросов жены арестованного и расстрелянного 75-летнего преподавателя кадетского корпуса, который жил в доме Черехинского. Об этом написано в книге краеведа Олега Калкина.

ТАТЬЯНА ЕРШОВА, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ПСКОВСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:

Она часть вещей спрятала в саду, и помог ей эти вещи спрятать Черехинский, хозяин дома. Его арестовывают, он был осужден на 5 лет и исчез.

Еще один подарок от двадцатого века: остатки бункера времен Великой Отечественной и разбитый пулемет. Каменная ограда - это уже девятнадцатый век. Колья деревянного ограждения – восемнадцатый.

Возраст открытой усадьбы археологи установили по монетам Петровского времени, обнаруженным в культурном слое 17 столетия. Раскопки продолжаются.

Марина Михайлова, Денис Алексеев, Иван Лопаев