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В минувшем году археологическому центру Псковской области удалось расширить географию исследований

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.01.2017 17:26

В минувшем году археологическому центру Псковской области удалось расширить географию исследованийОб этом на сегодняшней итоговой пресс-конференции сообщила директор учреждения Марина Кулакова. Экспедиции работали не только в Пскове, но и районах области: Красногородском, Усвятском, Островском, Псковском, а также в крепости Великих Лук.

Наиболее значительные открытия и находки были сделаны во время раскопок у деревни Горожане в Новосокольническом районе. Здесь удалось открыть поселение 10 века с богатым культурным слоем. Плодотворной работе способствовало привлечение волонтёров. Летом было организовано несколько лагерей. Также центр выпустил книгу «Древнерусский Некрополь Пскова», провёл несколько научных конференций и устроил выставки найденных артефактов.

Кирилл Радион


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