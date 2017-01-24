Проектные офисы появятся в Псковской области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.01.2017 15:09

В Псковской области создаются специальные проектные офисы. Они должны упростить процедуры ведения бизнеса и повысить инвестиционную привлекательность региона. Сегодня эту работу обсудили участники совещания под руководством Андрея Турчака.

Проектные офисы должны, например, сократить сроки подключения к электросетям, к газовой и другой инфраструктуре, сделать более удобными для предпринимателей взаимодействие с налоговыми и регистрирующими органами.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Выдача разрешений на строительство, мы декларируем и выдаем одни сроки, по Минстрою и так далее, а на обратной связи бизнес говорит совершенно обратное, в разы превышающие, ну не в разы, но превышающие те сроки, которые мы называем.

АРЗУМ АРЗУМАНЯН, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АГЕНСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ В СЗФО:

Нам нужно, по сути, понять, что нужно это сделать за достаточно короткий в масштабах страны промежуток времени, и как показал опыт других регионов, ничего, кроме как проведения четких процедур, воли местных властей и совместной работы, не нужно, нет ничего невозможного.

Иван Павлов