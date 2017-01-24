Штраф за непропуск спецтранспорта может быть повышен до тридцати тысяч рублей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.01.2017 15:25

Госдума сегодня рассмотрит законопроект, повышающий штраф автолюбителям за непропуск спецмашин с включенными звуковым и световым сигналами с пятисот рублей до тридцати тысяч.

Авторы проекта предлагают приравнять подобное нарушение к управлению автомобилем в нетрезвом виде. Кроме штрафа, нарушителю грозит лишение прав. Документ призван предотвратить ситуации, которые приводят к непоправимым последствиям. Псковичи в основном уступают дорогу такому транспорту - об этом "Вестям" рассказали сотрудники Псковской станции скорой медицинской помощи. Но, добавили: бывает всякое. Проблем добавляют и пешеходы: многие разговаривают по телефону на зебре или прогуливаются в наушниках. Чтобы пропустить таких людей, скорой приходится тормозить. А это - драгоценные секунды. Много времени тратится и во дворах, которые зачастую заставлены машинами.

АНДРЕЙ ПЛАКСИН, ВОДИТЕЛЬ ПСКОВСКОЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:

Новые дома, с новыми дворами, особенно в ночное время машины ставят так, что не только не проехать, а даже из машины не выйти, поскольку ставишь машину, заезжаешь во двор и с обеих сторон машины. Даже врачу не выйти из машины! Приходится так, что заезжаешь передом, выезжаешь задом. Только задом. Там, где легковая проходит, тебе просто не проехать.

Виктория Парфенова