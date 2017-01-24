Пожар в доме, где находятся дети: кто виноват и как не допустить подобной трагедии обсуждаем сегодня на «Радио России-Псков» в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.01.2017 15:13

За месяц в Псковской области произошло два пожара, в результате которых погибли трое детей. Кто виноват в гибели несовершеннолетних?

Как предотвратить подобные трагедии? Эти и другие вопросы обсудим сегодня в передаче «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.

