О путях выхода из сложных жизненных ситуаций говорим на «Радио России-Псков» 25 января в 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.01.2017 14:43

«Чужая душа – потемки». Верные слова. Но часто и наша собственная душа - наши чувства, мироощущение, страхи – остается для нас загадкой.

О том, как разобраться в себе, об иллюзиях и стереотипах, психологических ловушках и путях выхода из сложных жизненных ситуаций говорим в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» с семейным психологом Румией Калининой.

Слушайте 24 января с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните, задавайте вопросы, рассказывайте, что помогло выйти из сложной жизненной ситуации Вам. Телефон прямого эфира 66-27-47.

