Вокзал Пскова вошёл в список самых необычных в России

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.01.2017 11:01

Рейтинг составил туристический сервис «Туту.ru». Первый поезд Псковский железнодорожный вокзал принял в середине 19-го века. Через него проходили составы в Варшаву, Ригу и другие европейские города.

Он прославился важным историческим событием. На станции "Псков" император Николай II подписал манифест об отречении от престола. У Псковского вокзала есть близнецы — по этому же проекту построены вокзалы Владимира, Вильнюса и Даугавпилса.

Татьяна Борисова