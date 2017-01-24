Вокзал Пскова вошёл в список самых необычных в России

Рейтинг составил туристический сервис «Туту.ru». Первый поезд Псковский железнодорожный вокзал принял в середине 19-го века. Через него проходили составы в Варшаву, Ригу и другие европейские города.
Он прославился важным историческим событием. На станции "Псков" император Николай II подписал манифест об отречении от престола. У Псковского вокзала есть близнецы — по этому же проекту построены вокзалы Владимира, Вильнюса и Даугавпилса.
Татьяна Борисова
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Январь 2017
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